LOMBARDIA GARANTIRA' C.I.G.

giovedì 9 aprile 2020MILANO - ''La situazione e' delicata per le imprese e per le persone che stanno attendendo che venga liquidata la cassa integrazione. Non si puo' piu' tergiversare, si deve superare qualunque tipo di ostacolo burocratico''. Lo ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana, in collegamento con 7 Gold, spiegando che ''come Regione Lombardia abbiamo gia' raggiunto, e stiamo aspettando che sia convalidato e confermato dal cda dell'Abi, l'accordo per cui saremo noi a garantire il pagamento immediato della cassa integrazione, senza attendere che sia erogato dall'Inps. Noi garantiremo la banca autorizzandola a pagare, se poi non dovesse versare noi ci sostituiremmo all'Inps'', ha detto Fontana. ''Queste - ha aggiunto - sono delle prime manovre che stiamo pensando di assumere io credo che ci sia necessita' di urgenza nelle decisioni e nell'erogazione del denaro''.