IL CALDO FERMERA' IL VIRUS

giovedì 9 aprile 2020Sars-CoV-2 ''è un virus e tra i virus non è nemmeno nella lista dei peggiori, lo sconfiggeremo''. Esprime ottimismo Guido SILVESTRI, 58 anni, docente in Georgia dove è professore ordinario e capo del Dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center e membro dell'Emory Vaccine Center. Stiamo sviluppando e sperimentando farmaci capaci di inibire direttamente la replicazione del virus - ricorda SILVESTRI - e farmaci capaci di ridurre gli effetti collaterali della reazione infiammatoria dell'ospite, che è coinvolta nella patogenesi dei casi più severi. Stiamo anche testando nel modello animale e presto anche in fase clinica una serie di nuovi vaccini. Al contempo stiamo imparando sempre meglio come trattare i malati e come gestire i focolai epidemici, grazie agli sforzi dei nostri colleghi medici di terapia intensiva ed epidemiologi. I progressi ci sono - assicura lo scienziato - e sostanziali. Accanto alla medicina, anche l'estate farà la sua parte. Si moltiplicano i segnali secondo cui Covid-19 è meno contagiosa e anche meno letale dove fa più caldo. Ai dati di Sud-Est Asiatico, Africa, Paesi del Golfo, America Centrale e Caraibi fa riscontro il marcato gradiente di mortalità Nord-Sud che si riscontra in Italia, in Spagna e qui in America, dove l'80% dei morti si contano negli stati più a Nord (dove però vive solo il 40% degli americani). Ricordiamo che i coronavirus hanno da sempre un andamento stagionale. Infatti, Ralph Baric, professore alla University of North Carolina e scienziato tra i migliori al mondo mi ha detto: non ho alcun dubbio, il caldo aiuterà''.