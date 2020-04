SU RSA MONTATURA PAZZESCA

giovedì 9 aprile 2020MILANO - Sulle RSA ''c'e' una montatura giornalistica pazzesca e la smentiamo con grande forza''. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione lombardia, Giulio Gallera, intervenendo a Radio anch'io, questa mattina su Rai Radio 1. ''Noi abbiamo fatto una delibera che prevedeva di individuare altre strutture dove trasferire i pazienti - ha aggiunto - e questa e' stata la chiave per salvare la vita alle persone, perche' altrimenti il numero dei morti sul territorio, e anche eventualmente nelle RSA, sarebbe stato piu' alto, perche' in un pronto soccorso non riuscivano a trovare nemmeno un angolo dove mettere una barella con una persona attaccata all'ossigeno'', ha spiegato Gallera, ricordando che ''noi abbiamo trasferito in tutto 2mila persone. In gran parte, piu' di mille, in strutture sanitarie private senza pronto soccorso, le cosiddette case di cura, in buona parte nelle strutture di riabilitazione e soltanto un numero ridottissimo di pazienti, ossia 150 circa, in RSA che avevano padiglioni separati o strutture de tutto indipendenti''.