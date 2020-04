UNINDUSTRIA CONTRO GOVERNO

giovedì 9 aprile 2020ROMA - Filippo Tortoriello presidente di Unindustria, la Confindustria romana, in una intervista al Foglio, sostiene che il meccanismo messo a punto dal governo per garantire liquidità per oltre 400 miliardi alle imprese sia ''farraginoso'', ''il fatto che il punto di riferimento sia il sistema bancario non aiuta. In Francia e Germania le misure sono molto più semplici, efficaci e certe perché le banche sono il tramite, i facilitatori, qui, invece, saranno lo strumento per erogare la liquidità alle imprese con tutte le difficoltà del caso''. Il presidente degli industriali romani torna poi sul cruciale tema della domanda: ''Oggi non sappiamo cosa accadrà con la riapertura: chi acquisterà immediatamente un'automobile, chi farà subito un viaggio? Se la domanda sarà in calo, com'è probabile, i problemi che le imprese dovranno affrontare saranno estremamente seri, le ipotesi fatte dal governo inadeguate, in particolare i prestiti che vengono fatti al sistema delle imprese: assolutamente troppo brevi''. ''Bisogna far ripartire l'attività produttiva, nel rispetto massimo della salute di tutte le persone'' conclude ''molte filiere sono a rischio perché una serie di paesi dove l'attività produttiva non si è fermata stanno cercando di sostituirsi alle nostre: ad esempio quella della ceramica per il tentativo di alcune aziende portoghesi di sostituirsi ai nostri produttori, e così in moltissimi settori''.