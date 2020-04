COV-19: SINTOMI INTESTINALI

mercoledì 8 aprile 2020Non solo febbre, tosse e perdita di olfatto, sintomi più noti di Covid-19. Gli scienziati, con il passare del tempo, registrano e studiano sempre più spesso anche altri 'segnali' della malattia, come quelli GASTROINTESTINALI. E' il caso di uno studio italiano, condotto da ricercatori dell'Università Sapienza e Tor vergata di Roma, pubblicato sul 'Cureus journal of medical science' - che ritiene questi sintomi una importante 'spia' del coronavirus, dal momento che in alcuni casi compaiono prima ancora dei classici problemi respiratori o addirittura restano gli unici sintomi di Covid-19. Da qui l'invito dei ricercatori a non sottovalutarne la comparsa, come spesso accade. ''Prima della manifestazione dei sintomi respiratori, una parte significativa dei pazienti con Covid-19 può presentare diarrea, nausea, vomito e fastidio addominale - afferma Massimiliano Cipriano del Dipartimento di Chirurgia laparoscopica del Policlinico Umberto I di Roma - pertanto i medici dovrebbero valutare sempre la presenza di questi sintomi nelle persone che sono state a contatto con un paziente positivo per Covid-19 o potenzialmente a rischio di averlo contratto e non fermarsi alla presenza o all'assenza dei sintomi respiratori'' anche perché, sostiene, ''in alcuni casi potrebbe essere il solo sintomo della malattia''. ''E' necessario, dunque, monitorare i pazienti con disturbi GASTROINTESTINALI iniziali in modo da diagnosticare per tempo il contagio e intervenire in anticipo iniziando prima le cure e la quarantena per controllare la diffusione del virus'', aggiunge Cipriano, autore dello studio insieme a Enzo Ruberti, del Dipartimento di Neurologia della Sapienza di Roma.