GERMANIA: DURA RECESSIONE

mercoledì 8 aprile 2020La pandemia di coronavirus sta innescando una grave recessione in Germania. La produzione economica si ridurrà del 4,2% quest'anno. Questo è quanto si aspettano i principali istituti di ricerca economica nel loro rapporto di primavera. Per il prossimo anno, prevedono una ripresa e una crescita del 5,8%. Il prodotto interno lordo si ridurrà probabilmente dell'1,9% solo nel primo trimestre del 2020. Nel secondo trimestre, il prodotto interno lordo subirà un crollo del 9,8% a seguito della chiusura. Si tratta del calo più netto mai registrato in Germania dall'inizio della contabilità nazionale trimestrale nel 1970; è inoltre più del doppio del calo registrato durante la crisi finanziaria globale nel primo trimestre del 2009. ''La recessione sta lasciando segni molto chiari sul mercato del lavoro e sul bilancio statale'', afferma Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni di Ifo. ''Al suo culmine, il tasso di disoccupazione salirà quest'anno al 5,9% e le fila dei lavoratori a tempo parziale saliranno a 2,4 milioni''. In media, il numero dei disoccupati aumenterà di quasi un quarto di milione, raggiungendo i 2,5 milioni su base annua.