FRANCIA: 3.237 MORTI IN RSA

mercoledì 8 aprile 2020La Francia supera la soglia dei 10mila morti per coronavirus. Lo riferisce il quotidiano ''Le Monde'', riportando un annuncio fatto ieri, 7 aprile, dal direttore generale della sanita'. Jerome Salomon, secondo il quale il Covid-19 ''continua la sua progressione''. Dall'inizio di marzo, sono 7.091 i decessi registrato negli ospedali, di cui 607 nelle ultime 24 ore. A questi se ne aggiungono altri 3.237 nelle case di riposo per anziani, per un totale di 10.328 vittime. Per il governo in questo momento e' fuori discussione allentare le misure di confinamento prese per arginare il virus. ''Sarebbe prematuro parlare di data di uscita. Dobbiamo gia' aspettare che il numero di pazienti in rianimazione cali, e non e' ancora il caso'', afferma una fonte vicina al presidente Emmanuel Macron. La pandemia sta avendo i primi effetti anche sull'economia nazionale. Al momento sono state presentate richieste di cassa integrazione per 5,8 milioni di dipendenti. Un record che per le casse di Parigi potrebbe arrivare a costare 19,6 miliardi di euro in tre mesi.''Siamo il solo paese ad essere a questo livello di disoccupazione parziale'', ha detto il ministro del Lavoro, Muriel Penicaud. L'obiettivo, ha spiegato il ministro, e' quello di ''salvare milioni di posti di lavoro, evitare la disoccupazione a milioni di francesi e permettere alle imprese di ripartire al piu' presto''.