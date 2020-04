TRUMP: OMS FA GRAVI DANNI

mercoledì 8 aprile 2020Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha duramente contestato la gestione della pandemia di coronavirus da parte dell'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms), che il presidente Usa ha definito una organizzazione ''sino-centrica''. ''L'Oms ha veramente mandato tutto all'aria'', ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter. ''Per qualche ragione, pur essendo in larga parte finanziata dagli Stati Uniti, (l'Oms) e' molto sino-centrica. Ci occuperemo attentamente della questione. Fortunatamente ho ignorato le loro sollecitazioni a tenere aperti i confini alla Cina all'inizio (della crisi sanitaria)'', ha aggiunto il presidente Usa, che ha ribadito le proprie accuse all'agenzia Onu durante una conferenza stampa nella giornata di ieri. ''Hanno veramente sbagliato tutto, hanno perso il treno'', ha detto l'inquilino della Casa Bianca, ricordando i ritardi dell'Oms nel dichiarare l'epidemia e poi la pandemia, e le iniziali sollecitazioni a non fermare i flussi di merci e persone dalla Cina. ''Porremo un freno al denaro speso per l'Oms. Porremo un freno drastico, e staremo a vedere''. Un portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, ha replicato a Trump, esprimendo apprezzamento per la condotta dell'Oms e per le linee guida globali emanate dall'agenzia.