RISCHIO STABILITA' EUROZONA

mercoledì 8 aprile 2020MILANO - Dal coronavirus c'e' da aspettarsi ''cicatrici a lungo termine: il tessuto sociale ed economico cambiera' in modo semi-permanente''. Cosi' Vincent Chaigneau, responsabile ricerca di Generali Investments, nell'outlook per il secondo trimestre. ''Le supply chain - aggiunge - potrebbero diventare meno globali, piu' regionali. Dall'altro lato, si rafforzeranno la domanda di sicurezza sanitaria e di un welfare piu' attento. L'interventismo sta gia' crescendo, e questo potrebbe col tempo danneggiare la crescita potenziale. Fortunatamente la risposta politica e' stata vigorosa e l'effetto calmante sui mercati globali e' gia' evidente. Ma in Europa manca ancora solidarieta'. Il rischio per la stabilita' dell'Area Euro non e' tanto per il 2020, poiche' gli ampi acquisti da parte della Bce copriranno largamente le nuove esigenze di finanziamento. Ma se l'Europa vuole proteggere la sua stabilita' a lungo termine, deve giocare d'anticipo''.