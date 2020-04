POLEMICA RSA E' UN'INFAMIA

martedì 7 aprile 2020''La polemica che sta montando'' sulla questione della gestione delle Rsa in Lombardia ''e' costruita sul nulla''. Lo ha detto l'assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini, a SkyTg24 spiegando che la scelta di chiedere aiuto e spazi alle strutture e' stata legata dalla necessita' di ''ospedalizzare il piu' possibile'' i pazienti Covid positivi in fase acuta e quindi la richiesta e' stata fatta ''quando gli ospedali erano stracolmi nei posti letto e' stato chiesto alle rsa, a quelle che avevano le condizioni per poterlo fare, cioe' con padiglioni separati, con accessi separati e con personale che non era e non sarebbe piu' stato a contatto con gli ospiti''. ''La nostra - ha aggiunto - e' stata una richiesta che ci ha consentito di avere nuovi posti letto e di salvare altre vite'' e ''a cui poche strutture hanno aderito, perche' poche erano le rsa con queste caratteristiche''. E' un dato di fatto che questa malattia deve essere curata in ospedale, sin dal primissimo minuto i nostri pronto soccorsi sono stati invasi da pazienti: l'obiettivo e' stato quello di potenziare il piu' possibile l'offerta di cura degli ospedali. E' un punto da cui non si puo' prescindere''. Lo ha detto l'assessore lombardo al Bilancio, Davide Caparini, rispondendo alla lettera di critiche inviata alla Regione dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Collegato con Sky TG 24, Caparini ha aggiunto che comunque ''essendo una lettera fatta da tecnici, risponderanno i tecnici: l'unita' di crisi con cui abbiamo preso decisioni, ci siamo sempre affidati a tecnici per tutte le valutazioni tecniche e scientifiche''.