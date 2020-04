CAPARINI: SPESI 200 MILIONI

martedì 7 aprile 2020MILANO - ''Nei primissimi giorni di emergenza Coronavirus la Regione Lombardia ''ha speso nella prima settimana 60 milioni di euro e nel corso dei giorni sono state affrontate spese emergenziali altissime, basti pensare che come monte di ordinativi nelle prima quattro settimane abbiamo impegnato 200 milioni di euro''. Lo ha detto l'assessore al Bilancio regionale Davide Caparini a SkyTg24 ricordando che e' stato possibile ''grazie al fatto che ha un bilancio sano, pronto a supportare l'emergenza e una buona credibilita' internazionale''. La speranza dell'assessore e' che queste spese rientrino ''nel fondo della Protezione civile nazionale di un miliardo e 650 milioni di euro che dovra' servire a compensare tutte le spese emergenziali delle Regioni, perche' ricordo che in emergenza la gestione, l'approvvigionamento dovrebbe spettare allo Stato'' e ''le Regioni a differenza dello Stato non possono fare debito''. ''La preghiera fatta al governo - ha aggiunto Caparini - e' di fare un focus, e stiamo collaborando con il viceministro Misiani, per creare un zona di sicurezza e un certezza di risorse per le Regioni in modo che con la ripresa potremo garantire i servizi indispensabili come sanita', il trasporto pubblico locale e i servizi che ora sono sospesi ma che domani dovranno essere erogati''.