UNICREDIT: 10 MLD MORATORIE

martedì 7 aprile 2020UniCredit ha ricevuto oltre 100mila richieste di moratoria da imprese e privati per un volume di 10 miliardi di euro, nell'ambito delle misure messe in atto per fronteggiare l'impatto della pandemia di coronavirus. Nel dettaglio, 85mila richieste sono arrivate dalle imprese, il resto da privati e leasing. 'Questa moratoria, insieme alle altre iniziative adottate a seguito del Covid-19, e' importante per dare un segnale alle aziende e assicurare la continuita' del sistema economico italiano - ha commentato Remo Taricani, co-head del commercial banking Italy di UniCredit - Le aziende, nel prossimo futuro, saranno impegnate a ridisegnare le attivita', i processi organizzativi e a rispondere ai mutati comportamenti dei propri clienti'. Quanto alla provenienza geografica delle richieste, dalla Lombardia ne sono arrivate 10.500, di cui 9mila da imprese e 1.500 da privati. Nel dettaglio, oltre 1.500 provengono da Milano e 1.100 da Brescia, tra le aree piu' colpite dal coronavirus. Complessivamente, per quanto riguarda soltanto le imprese, suddivise in base alle ''region'' di operativita' di UniCredit, dal Nord Ovest sono arrivate 12mila richieste, cosi' come dal Nord Est, dal Centro Nord 22mila, dal Centro 10mila, dal Sud 12 mila e dalla Sicilia 8mila. Quanto infine ai settori di provenienza, il 20% e' arrivato dal real estate, il 12% dal manifatturiero e un altro 12% dal turismo.