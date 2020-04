RUXOLITINIB CONTRO COV-19

martedì 7 aprile 2020Si chiama ruxolitinib, è un farmaco usato normalmente in ematologia ed è stato approvato dall'Aifa nell'ambito di un protocollo di uso compassionevole per pazienti Covid-19. Ad annunciarlo è Novartis Italia: l'autorizzazione riguarda il possibile utilizzo del farmaco in quei pazienti con insufficienza respiratoria che non necessitano di ventilazione assistita invasiva. ''Il farmaco sarà disponibile per tutti centri ospedalieri italiani in seguito a richiesta del medico'', assicura l'azienda. Il protocollo è stato sottoposto alla revisione scientifica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Il medicinale è un inibitore della via di trasmissione del segnale mediata da Jak, con effetti antinfiammatori legati all'inibizione del rilascio di citochine. Normalmente ruxolitinib è utilizzato in ambito ematologico. Attualmente ''non esistono evidenze sull'utilizzo di ruxolitinib nei pazienti affetti da Covid-19, né vi sono al momento indicazioni sul loro utilizzo in tipologie specifiche di pazienti affetti dall'infezione virale anche se, in relazione all'attività inibitoria sulle citochine proinfiammatorie, ruxolitinib potrebbe essere in grado di mitigare gli effetti di una severa reazione infiammatoria (sindrome da rilascio di citochine) che può verificarsi in corso di Covid-19'', si legge in una nota. L'evidenza preclinica e report clinici preliminari suggeriscono però che il farmaco ''potrebbe ridurre il numero di pazienti che necessitano di terapia intensiva e ventilazione meccanica''.