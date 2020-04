ZONA ROSSA MANCATA: I FATTI

martedì 7 aprile 2020La zona rossa in Valseriana? ''Noi eravamo convinti che venisse attivata dal Governo''. Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Agora'. ''Il 3 marzo sera ero al telefono con il professor Brusaferro, che ne ha dato atto in un verbale, stavamo ragionando su questo e lui mi disse che stavano chiudendo la richiesta formale dell'istituzione della zona rossa al Governo. Il 5 arriva ad Alzano e Nembro un cospicuo numero di militari e quindi a quel punto, con anche l'indicazione dell'Istituto superiore di sanita', noi attendevamo l'istituzione della zona rossa. Avremmo potuto farla noi? Ho approfondito e affettivamente c'e' una legge che lo consente. Ma quando il 5 arrivano le camionette, noi eravamo convinti che venisse attivata dal li' a pochi minuti. E' evidente che non ha senso fare un'ordinanza quando abbiamo tutti i fatti concludenti che il Governo la sta facendo'', ha spiegato Gallera. ''Poi - ha aggiunto l'assessore - il Governo ha deciso di fare la zona rossa in tutta la Regione, con l'obiettivo di evitare che la gente uscisse e si contagiasse. Quindi noi il 4 o il 5 avremmo potuto farla? Si', puo' essere. Ma aveva senso farla quando avevamo l'evidenza che il Governo la stava per emanare, con 200 carabinieri che erano arrivati ad Alzano e noi eravamo stati informati di questo? Dopodiche' c'e' stata una strategia diversa, piu' ampia che noi abbiamo condiviso assolutamente. E quindi si e' superato questo ragionamento''.