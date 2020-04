GALLERA: ATTACCHI VERGOGNOSI

lunedì 6 aprile 2020''È vergognoso l'attacco di chi dice che abbiamo imposto il ricovero di pazienti Covid all'interno delle Rsa. Una vergogna di cui qualcuno risponderà anche davanti alla magistratura perché Regione Lombardia si è sempre mossa nella correttezza, mettendo la salute di tutti al primo posto''. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, che con un video su Facebook ha voluto rispondere a chi in queste ore ha polemizzato sulla delibera della Regione che ha permesso a pazienti Covid di essere accolti nelle Rsa sul territorio. ''Non accettiamo che nessuno infanghi il lavoro serio di Regione Lombardia. La verità non può essere travisata'', ha ribadito Gallera. L'assessore ha ripercorso le tappe della vicenda, spiegando che la delibera ''prevedeva per le Rsa, con una decisione volontaria, di mettere a disposizione a posti letto'' per i pazienti positivi al Coronavirus in via di guarigione. Tuttavia, ha detto Gallera, la delibera indicava ''solo quelle strutture autonome dal punto di vista strutturale'' e ''indipendenti dal punto di vista organizzativo''.