SOLIDARIETA' E' OBBLIGO UE

lunedì 6 aprile 2020Per affrontare l'emergenza coronavirus, il Pse chiede l'emissione di Coronabond garantiti dalla Bce, misure contro la disoccupazione basati sul programma Sure, l'attivazione del Mes senza condizionalita' macroeconomiche, il reddito minimo europeo temporaneo, prestiti per chi non puo' pagare il mutuo prima casa e protezione per gli inquilini non abbienti. Il Pse invita l'Eurogruppo, che si riunira' domani, ''a tenere fede alla sua storica responsabilita' di salvare l'euro''. Il Presidente del Pse, Sergei Stanishev, afferma: ''Non c'e' tempo da perdere. L'Eurozona deve offrire una risposta efficace e un chiaro messaggio politico. Questa crisi sanitaria COVID-19 sta danneggiando la nostra prosperita' e il nostro benessere sociale per gli anni a venire, ora abbiamo bisogno di azioni aggressive e audaci. Quando i cittadini si sentono abbandonati l'euroscetticismo cresce e le forze antidemocratiche e populiste diventano piu' forti. Come socialisti e democratici, abbiamo soluzioni chiare per salvare vite e posti di lavoro.Tutte queste misure devono essere prese ora per prevenire la massiccia disoccupazione e il fallimento delle aziende''. Per Iratxe Garcia, capogruppo degli eurodeputati socialisti e progressisti, ''mai prima d'ora l'economia mondiale e' stata bloccata, quindi questo e' un terreno sconosciuto. Purtroppo, dobbiamo ricordare ad alcuni governi della UE che la solidarieta' tra Stati membri non e' un'opzione, ma un obbligo ai sensi del trattato''.