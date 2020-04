LOMBARDIA FINANZIA RICERCA

lunedì 6 aprile 2020Si apre oggi il bando da 7,5 milioni di euro lanciato dalla Regione Lombardia per progetti di terapie e diagnostica del coronavirus, che potra' finanziare fra l'altro di mascherine riutilizzabili, o app per controllare i malati. Il bando - che sara' aperto fino alle 17 del 20 aprile - riguarda piu' precisamente progetti sullo sviluppo di ''studi di virologia che permettono di identificare varianti virali attuali e/o future; terapie per affrontare le epidemie di coronavirus attuali - elenca la Regione in un comunicato -; diagnostica anche per screening di popolazione ampi che includano soggetti sintomatici e asintomatici; studi su popolazione che permettano una stima affidabile su soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al Covid-19, con la possibilita' di conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti Sars-Cov-2 e da soggetti positivi asintomatici''. Le risorse potranno servire a finanziare anche lo sviluppo di dispositivi di protezione (come le mascherine) riutilizzabili rapidamente, software per '' l'individuazione precoce e il contenimento successivo del contagio, ivi inclusa la sorveglianza attiva, la verifica dell'isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall'OMS; misure atte a proteggere i soggetti fragili e con patologie pregresse''. ''Un ringraziamento a Fondazione Cariplo e a Fondazione Veronesi - ha detto il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala - che hanno deciso di co-investire rispettivamente 2 milioni di euro e 1,5 milioni di euro su questo progetto''. Possono presentare le domande organismi di ricerca pubblici e privati.