JOHNSON NON USA RESPIRATORE

lunedì 6 aprile 2020''Ieri sera, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni test di routine mentre sto ancora riscontrando i sintomi del coronavirus. Sono di buon umore e mi tengo in contatto con la mia squadra. Stiamo lavorando insieme per combattere questo virus e proteggere tutti''. E' quanto ha twittato il primo ministro inglese Boris Johnson dal S.Thomas Hospital, a pochi passi da Downing Street, dove si trova da ieri sera per ulteriori accertamenti visto che la febbre e la tosse non sono passate a dieci giorni dalla manifestazione dei primi sintomi. ''Vorrei ringraziare tutto il personale eccezionale del servizio sanitario (Ssn) che si prende cura di me e degli altri in questo momento difficile - ha concluso Johnson - Rappresentate il meglio della Gran Bretagna. State tutti al sicuro e ricordatevi di rimanere a casa per proteggere il servizio sanitario nazionale e salvare vite umane''. Un portavoce del primo ministro ha opposto il piu' classico dei ''no comment'' alla domanda se Johnson abbia sviluppato una polmonite e ha bollato come ''disinformazione'' le indiscrezioni inizialmente partite dalla Russia che il premier sia attaccato a un respiratore.