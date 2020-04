MASCHERINE NEI CAPOLUOGHI

lunedì 6 aprile 2020MILANO - ''Abbiamo iniziato ieri una distribuzione di 3 milioni di mascherine nei 12 capoluoghi di provincia che stamattina saranno distribuite nei vari comuni'' e poi ''saranno dislocate nei territori comunali: ogni sindaco le distribuira' secondo le richieste''. Lo ha detto l' assessore alla Protezione Civile della Lombardia, Pietro Foroni, a SkyTg24. ''Saranno i sindaci a occuparsi di questa distribuzione tramite i volontari della Protezione Civile o di altri sistemi di volontariato'', ha aggiunto precisando che ''i sindaci conoscono quali sono le famiglie che ne hanno bisogno''. Per quanto riguarda la distribuzione nelle farmacie, Foroni ha chiarito che ''entro la fine di questa settimana arriveranno 300-350 mila mascherine'' che pero' ''non saranno distribuite a tutti ma a chi entra e non ha la mascherina, a chi ne ha una usurata'' o ''a chi ha patologie'', ha concluso Foroni.