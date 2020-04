FONTANA: 3,3 MLN GRATIS

lunedì 6 aprile 2020Intervistato da Repubblica, Attillo Fontana, governatore della Lombardia, torna a parlare in merito all'ordinanza che vieta nella regione di uscire di casa senza mascherina. ''Ho preso questa decisione - spiega però Fontana - perché tantissimi scienziati ci dicono che è più opportuno e in ogni caso più rispettoso verso gli altri utilizzare qualcosa per coprire il naso e la bocca. Visto che in questo periodo non si passa la vita in giro e si esce di casa solo per fare la spesa o andare in farmacia mi sembra che questa decisione sia stata utile. Questo perché quando si esce di casa si finisce sempre per incontrare qualcuno e magari senza accorgersi c'è sempre il rischio di uno starnuto o qualcosa di altro. Stiamo facendo un ultimo sforzo per cercare di vincere questa battaglia''. Le mascherine, però, non si trovano. E quando si trovano hanno raggiunto prezzi alti. Oltre 10 milioni di lombardi devono rassegnarsi a indossare i foulard? ''No. Ora l'Istituto superiore della Sanità ha omologato le mascherine che un'azienda di Rho ha iniziato a produrre, riconvertendo la sua produzione, e potremo quindi iniziare a distribuirle. Partiremo oggi con i primi tre milioni e trecentomila pezzi. Trecentomila nelle farmacie, il resto saranno distribuite dai nostri volontari nei supermercati, alle poste, nelle edicole e nelle tabaccherie in tutte le province lombarde''. Quanto costeranno? ''La prima distribuzione sarà gratta''. E dopo? Non si rischia il caos? ''No, perché ormai siamo in grado di produrne novecentomila al giorno. Le successive distribuzioni saranno a