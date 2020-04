POLIZIA PARLA AGLI ITALIANI

domenica 5 aprile 2020''Caro cittadino, se qualcuno ti dirà che io sono contro di te, che hai qualcosa da temere se ti guardo, che quando sei in difficoltà resto indifferente, che ho privilegi che non hai, che sono aggressivo con chi è debole, che non provo la tua stessa solitudine e non sento la tua stessa stanchezza, non credergli''. Inizia così il video diffuso dalla Polizia di Stato ''nella speranza di trovarci più vicini'' in questo momento delicato nel quale le forze dell'ordine sono in servizio sulle strade per far rispettare le restrizioni in vigore per contenere l'emergenza coronavirus. ''Dopo una difficile notte in strada, anche io faccio quella lunga fila al supermercato - continua il video - sono in attesa di fare il tampone e sono preoccupato. Ho un genitore anziano e malato che non vedo da tanto tempo, mia moglie è in cassa integrazione e il mio bambino non vede il parco da troppi giorni. Anche io ho paura come te. Ho paura di vedere il nostro paese diviso, ho paura e soffro nel vedere quelle tante, troppe salme di nostri concittadini portate via dai camion dell'Esercito. Con il mio saluto alla visiera vorrei dire alle loro famiglie che quel dolore è anche il mio. Insieme siamo tutti uguali e liberi solo rispettando la legge. Saremo al sicuro tutti solo restando a casa per il tempo necessario. Torneremo ad essere forti solo rimanendo uniti. Tu non sei solo. Noi non siamo soli. Dalla stessa parte''.