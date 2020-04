1 MLN MASCHERINE OGGI

domenica 5 aprile 2020MILANO - ''Piuttosto che niente, meglio piuttosto'', se non si ha la mascherina ci si copra con una sciarpa o un foulard: lo ha spiegato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, parlando a Radio Padania della nuova ordinanza della Regione che obbliga a coprirsi bocca e naso quando si esce di casa. ''Certo, le mascherine risolvono il problema al 100%, i foulard al 30-40%'' ma ''piuttosto che niente e' meglio piuttosto'', ha detto Fontana in dialetto. ''La partita non e' ancora vinta. Siamo a meta' del secondo tempo e teniamo duro senno' c'e' il rischio che ci facciano qualche gol'', ha aggiunto Fontana invitando a non uscire di casa nonostante la domenica di sole. I dati dei contagi mostrano che in Lombardia ''siamo in pianura e bisogna stringere i bulloni per cominciare la discesa'', ha aggiunto. ''Teniamo duro, se usciamo di casa per le necessita' autorizzate dalla legge, usciamo con il viso, con il naso e la bocca coperte'', ha insistito. Il presidente della regione Lombardia ha annunciato che ''oggi la Protezione Civile iniziera' a distribuire nelle varie citta' circa un milione di mascherine'' prodotte dalla Fippi, azienda di pannolini di Rho che si e' riconvertita e ha appena avuto il via libera dell'Istituto Superiore di Sanita'.