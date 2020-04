OSPEDALE SU MODELLO ISRAELE

sabato 4 aprile 2020''Serve avere realta' che sappiano gestire un urto come questo in maniera piu' strutturata. Quindi stiamo ragionando sull'idea di ospedali con aree riservate alle emergenze, che e' un po' il modello israeliano, dove hanno ospedali chiusi, ma pronti ad attivarsi in caso di emergenza in poche ore. Qui a Brescia lanciamo il primo modulo di questo modello di gestione dell'emergenza lombarda''. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio GALLERA, intervenendo alla conferenza stampa dagli Spedali Civili di Brescia questa mattina. ''Un intero building - ha spiegato GALLERA - che oggi serve a ricoverare in maniera piu' strutturata i pazienti Covid, che ora gradualmente speriamo si riducano. Quando questa fase si sara' esaurita, lasceremo li' queste aree pronte per altre possibili emergenze. Regione Lombardia, ancora una volta, cerca di dare risposte strutturali, non temporanee ed emergenziali''. ''Oggi il coronavirus ci mostra nudi di fronte al mondo e alla malattia, ci mostra fragili. Ma dovremo, in questa fragilita', dimostrare di aver imparato e riuscire ad essere piu' strutturati in futuro. Quindi di fronte a qualunque virus, noi dovremo avere un modello che sia pronto ad essere attivato'', conclude GALLERA.