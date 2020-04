FORSE 20% ITALIANI INFETTATI

sabato 4 aprile 2020''Forse e' stato infettato il 20% degli italiani. Fino ad oggi abbiamo visto solo la punta dell'iceberg, con i test sierologici a campione su vaste fasce della popolazione potremo capire quanto sia stato diffuso il contagio. E sulla base di quei dati decidere le prossime azioni''. Cosi' Walter Ricciardi, rappresentante per l'Italia nell'Oms, in un'intervista al Messaggero. ''Dovremo procedere con il campionamento di una popolazione rappresentativa, stratificato in funzione dei gruppi di eta' e delle aree geografiche'', spiega Ricciardi. I dati ottenuti ''ci faranno capire, dopo questa prima ondata, qual e' la suscettibilita' degli italiani. Se, come io credo, scopriremo che soltanto il 10-20 percento della popolazione e' venuta a contatto con il coronoavirus e dunque ha sviluppato gli anticorpi, significhera' che dovremo stare molto attenti, perche' avremo ancora l'80 percento degli italiani suscettibili. Ma sia chiaro, le mie per ora sono solo delle ipotesi''. I dati, aggiunge, saranno importanti ''per decidere le future strategie di prevenzione e di contenimento''. In merito ai tempi, ''una volta che saranno validati i test, per una operazione di quel tipo serviranno diverse settimane, forse un mese. Il fatto che alcune regioni siano gia' partite - evidenzia Ricciardi - non aiuta, perche' in casi come questi serve una regia nazionale, altrimenti i dati non sono omogenei e non sono raffrontabili''.