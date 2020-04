-50 MLD DI CONSUMI NEL 2020

sabato 4 aprile 2020L'emergenza sanitaria rischia di mandare in fumo 50 miliardi di consumi nel 2020. Parola di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, che dalle colonne di 'Qn' lancia l'allarme: ''Le stime del nostro Ufficio studi - spiega - per quanto prudenziali, sono drammatiche, col rischio di perdere, nel 2020, oltre 50 miliardi di consumi se l'emergenza dovesse proseguire oltre l'estate. Ci sono intere filiere che in questi due mesi hanno azzerato i fatturati: gran parte del mondo del commercio, il turismo e l'ospitalità - inclusi tour operator e agenzie di viaggio - che fra marzo e maggio perderà circa 90 milioni di presenza. E la ristorazione e i pubblici esercizi che in caso di lockdown fino a metà maggio rischiano di perdere quasi 21 miliardi''. Per Sangalli, ora c'è bisogno di liquidità, subito. Altrimenti ripartire sarà impossibile. ''Già prima dell'emergenza Covid-19 - fa notare - per quasi un'impresa su due l'accesso al credito era difficile, direi col contagocce. Oggi la situazione è così grave da mettere la liquidità come assoluta priorià per la sopravvivenza di aziende, professionisti e lavoratori autonomi paralizzati dal lockdown''. Per farlo, spiega Sangalli, ''serve una batteria di strumenti, assicurare un accesso al credito veloce e 'automatico', ossia assistito da garanzia dello Stato e commisurato ai fatturati del 2019''.