FONTANA: TAMPONI-MASCHERINE

sabato 4 aprile 2020''Quando hanno detto no alla chiusura dei comuni della Bergamasca non ho perso la pazienza perché sembrava che volessero la zona rossa per tutta la regione. Il provvedimento che il governo stava per prendere andava verso quella direzione. Se ne era parlato a lungo, ne avevano discusso i nostri tecnici con quelli di Palazzo Chigi, pure loro ritenevano valida la richiesta, anche perché su Codogno la zona rossa stava dando risultati molto positivi. C'è stato un sì-no, sì-no per due o tre giorni, poi si è deciso per la zona arancione, e cioè protetta, in tutta la Lombardia. Niente zona rossa su Bergamo''. Lo afferma il governatore lombardo, Attilio Fontana, in un'intervista a 'La Verità'. ''Io - spiega Fontana - non potevo fare la zona rossa perché non ho la competenza ma anche se avessi fatto un provvedimento ai limiti della legittimità, come lo facevo eseguire? Non ho a disposizione polizia, esercito e carabinieri per far rispettare una zona rossa così vasta. Il sindaco di Bergamo ha detto che la Regione non è stata e non è all'altezza di gestire la pandemia? ''Se è per le proteste dei medici di base, condivido la loro rabbia, perché non hanno ricevuto i presidi che erano necessari per poter lavorare, e lo dico dal primo giorno. Le mascherine dovevano essere fornite dalla Protezione civile e quindi dal governo e quindi dallo Stato''. Quanto alle polemiche sui tamponi, osserva, ''anche se riuscissimo a farne 7mila al giorno invece che 5mila non sarebbero significativi per impostare il discorso epidemiologico. Oltretutto il tampone è valido un solo giorno. Avrebbe senso se io potessi tenere sotto controllo un'intera popolazione, facendo un milione di tamponi al giorno, così no''.