GALLERA: TREND E' POSITIVO

venerdì 3 aprile 2020MILANO - ''Ancora oggi per un altro giorno i numeri sono positivi. Siamo a 47520 contagi, con una crescita di 1455, ma abbiamo processato molti piu' tamponi rispetto a ieri''. Lo ha dichiarato l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, durante il consueto appuntamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza sanitaria da coronavirus. ''Continuano a diminuire i numeri dei ricoveri siamo arrivati a 11.802, +40 rispetto a ieri, numero estremamente basso - ha continuato Gallera - sulle terapie intensive siamo a 1381, +30 rispetto a ieri, ho verificato che comunque continua una minore pressione sulle terapie intensive, che sono comunque sempre sature perche' le persone che entrano in terapia intensiva ci rimangono per 18-20 giorni''. Continuano a crescere i dimessi: ''Oggi siamo a 13.020 +791, il numero decessi e' di 8311, +351, con una lieve flessione rispetto a ieri che era 367'' ha aggiunto Gallera. ''Tutti i dati ancora oggi sono confortanti, si e' arrestata la crescita, siamo in una fase di stabilizzazione che tende a ridursi, i nostri ospedali stanno cominciando un po' a respirare'' ha concluso l'assessore al welfare.