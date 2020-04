ZONA ROSSA BERGAMO RIFIUTATA

venerdì 3 aprile 2020''All'epoca c'era la zona rossa a Codogno, e ci fu la proposta di farne una nei comuni del Bergamasco, ma fu presa la decisione di rendere zona rossa tutta la Lombardia e poi l'Italia. Da allora non sono state piu' fatte zone rosse, se non con ordinanze regionali, nel Lazio, in Calabria, in Campania''. Lo ha detto il capo del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanita', Gianni Rezza, nel punto stampa sull'andamento dell'epidemia, in merito alle polemiche sulla mancata zona rossa nella zona divenuta poi il maggior focolaio dei contagi in Lombardia. ''L'Iss supporta a livello tecnico scientifico il governo e le regioni - ha ricordato dal canto suo il presidente dell'Istituto Silvio Brusaferro - noi facciamo parte del comitato tecnico scientifico, continuiamo a fornire informazioni e conoscenze scientifiche. Abbiamo lavorato con dei dati e trasferito raccomandazioni, dopodiche' il governo ha deciso di adottare provvedimenti di lockdown a livello nazionale''. (Quindi, la proposta di ZONA ROSSA A BERGAMO non venne presa dal governo, che temporeggiò perdendo giorni fondamentali per arginare l'epidemia nella bergamasca, e alla fine decise, il governo, di decretare ''rona rossa'' tutta Italia. Se invece avesse subito DECRETATO ZONA ROSSA BERGAMO E PROVINCIA, si sarebbe guadagnato tempo fondamentale per impedire la proliferazione del focolaio. Questo lo afferma direttamente l'Istituto Superiore di Sanità. Adesso, è chiaro una volta per tutte - ndr)