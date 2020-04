RISULTATO TAMPONI IN 30 MIN.

venerdì 3 aprile 2020Mv Agusta ha donato all'Asst dei Sette Laghi di Varese per l'emergenza coronavirus una macchina per analizzare in modo rapido fino a 96 campioni con tempi di risposta di trenta minuti. Il sistema, utilizzabile anche in remoto, sarà a disposizione del dipartimento diretto dal professor Fausto Sessa. Il macchinario, denominato Quantstudio Tm 5 Real-Time Pcr System e prodotto dall'inglese Thermo Fisher Scientific, verrà affiancato a quello al momento operativo in ospedale per fare fronte alla necessità di identificare i soggetti positivi al coronavirus. L'iniziativa di Mv Agusta avviene in sinergia con la Fondazione Circolo della Bontà Onlus, titolare di una raccolta fondi partita l'8 marzo e sfociata nella consegna, in questi giorni, di apparecchiature a beneficio dei pazienti in terapia intensiva. Timur Sardarov, ceo di Mv Agusta Motor, ha spiegato che ''in questa situazione di emergenza è importante per noi fare la nostra parte e sostenere chi opera per la protezione della nostra comunità. La Fondazione Circolo della Bontà ci ha permesso di individuare quali fossero in questo momento le necessità critiche, consentendoci di agire in modo efficace e mirato. Siamo inoltre in contatto con l'ospedale per identificare ulteriori esigenze''. ''Siamo felici di questa costruttiva collaborazione con l'azienda di Schiranna e del sostegno che ci ha manifestato'', dice Gianni Spartà, presidente della Fondazione, ''direttamente e indirettamente, il territorio sta dando una risposta formidabile all'emergenza Covid-19. Rinasce in questi giorni un ponte tra la cittadinanza e la sua sanità''.