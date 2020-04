31 MARZO: 70% R.B. INSOLUTE

venerdì 3 aprile 2020''Il 31 marzo non ha segnato l'inizio della crisi economica, ma la data del disastro finale, perché siamo già arrivati al punto che nessuno paga più nessuno, col risultato che il 70% delle ricevute bancarie, lo strumento standard con cui vengono pagate le piccole e medie imprese, sono andate insolute''. Lo afferma Arturo Artom, imprenditore tra i fondatori di Confapri, la Confederazione delle attività produttive, in una intervista a La Stampa. ''Bisogna intervenire subito. Bene un decreto dedicato alle imprese perché la situazione è davvero disperata e non si può certo aspettare metà aprile quando si presume arriverà il nuovo decretone del governo. Occorre prendere di petto il problema come hanno già fatto Svizzera, Francia e Germania''. E aggiunge: ''Il governo si è scordato delle imprese e purtroppo ha stanziato troppo poco per garantire la loro liquidità: ha portato da 700 milioni a 1,2 miliardi la dotazione del Fondo di garanzia per le pmi, aumentando giustamente la copertura dal 60 all'80% per tutti, ed ha stanziato 500 milioni di garanzie a favore della Cassa depositi e prestiti. Troppo poco. Non si è capito che ci stava per crollare il mondo addosso'', ''occorre aumentare in maniera consistente la dotazione del Fondo di garanzia portando la copertura al 100% in modo che le banche non debbano più fare le istruttorie in modo da accelerare i tempi, come ha fatto la Svizzera, e poi bisogna aggiungere 3-4 miliardi di euro di nuovi fondi. L'ideale sarebbe arrivare a 5 miliardi, in maniera tale da assicurare fondi per 100 miliardi alle piccole imprese''. E conclude: ''Serve un decretino di poche righe per svoltare, è già tutto pronto''.