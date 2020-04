FONTANA RESPINGE ATTACCHI PD

venerdì 3 aprile 2020''Ho sempre cercato di lasciar perdere certe schermaglie fisiologiche. Ma non posso accettare che la sanita' lombarda diventi il bersaglio di critiche infondate e pretestuose''. Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce le critiche al governo: ''La Protezione civile ci ha aiutato meno di quanto ci aspettassimo''. Sulle polemiche, ''io mi limito a replicare quando vengono fatte affermazioni non corrette nei confronti della nostra rete sanitaria che sta facendo autentici miracoli'', dice Fontana. ''Prima hanno detto che sono stati gestiti male gli ospedali, poi hanno puntato sulle forniture di mascherine. Adesso arriva la lettera dai sindaci di centrosinistra con domande alle quali ho risposto non so quante volte, in videoconferenze e colloqui quotidiani. Allora mi viene il dubbio: o io mi esprimo in un italiano incomprensibile o questa lettera e' un'iniziativa pretestuosamente politica''. In merito ai test sierologici, ''primo, per fare i tamponi a tutti i lombardi servirebbero due anni e mezzo. Secondo, quali esami sierologici di immunita'? Persino la Cina ha ritirato certi kit che si sono rivelati non attendibili, e quindi pericolosi'', afferma Fontana. ''Le nostre universita' stanno valutando diversi tipi di test, e appena ne sara' individuato uno lo adotteremo all'istante''.