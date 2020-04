BUFALA 100 MLD UE CASSA INT.

giovedì 2 aprile 2020''E' sempre piu' propagandistica la comunicazione della Commissione europea. Il Sure, il programma progettato da Bruxelles per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori degli Stati Ue piu' colpiti dal Coronavirus, e' un grande bluff''. Lo scrive su Facebook il deputato di Leu Stefano Fassina. ''Nella sua descrizione, la presidente Von der Leyen - aggiunge - si e' dimenticata di ricordare che: 1. si tratta di un prestito, quindi debito pubblico aggiuntivo, da ripagare; 2. ciascuno Stato dell'Ue deve dare garanzie irrevocabili, liquide e immediatamente esigibili alla Commissione affinche' la Commissione possa emettere sul mercato i titoli necessari a raccogliere le risorse da prestare agli Stati in difficolta'; 3. la partecipazione al programma e' su base volontaria; 4. il programma parte soltanto quando tutti gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le garanzie necessarie; 5. l'astuta terminologia 'fino a 100 miliardi' copre la possibilita' di arrivare a un ammontare di risorse disponibili decisamente inferiore, poiche' dipendente dalle garanzie volontariamente messe a disposizione da ciascuno degli Stati Ue e dai limiti annui di impegno contenuti nelle norme istitutive: per avere a disposizione 100 miliardi da distribuire, sono necessarie garanzie per 25 miliardi ma il massimo utilizzo complessivo annuo, per tutti gli Stati richiedenti, puo' essere soltanto il 10% delle risorse mobilizzabili dal Fondoq. ''In sintesi, per la fase piu' acuta della recessione e fino alla sua conclusione, potremo avere a disposizione nello scenario ottimale ma altamente improbabile qualche centinaio di milioni in prestito sui quali risparmiare qualche milione di spesa''.