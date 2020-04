COMMERZBANK VENDE TUTTI BTP

giovedì 2 aprile 2020I deputati di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami e Marco Osnato, componenti della commissione Finanze della Camera, affermano che ''mentre l'Italia si trova costretta a fronteggiare la piu' grave crisi dal dopoguerra, secondo quanto diffuso dall'agenzia Bloomberg, la Commerzbank, istituto di credito detenuto al 15 per cento dallo Stato tedesco invita a disfarsi dei Btp ritenendoli destinati a divenire 'spazzatura'''. Per il parlamentari Fd'I si tratta di ''una indicazione che se confermata rischia di determinare un effetto valanga con esiti gravissimi per l'economia italiana''. ''Qualora - spiegano - si innescasse una significativa dismissione dei titoli del debito pubblico italiano da parte degli attuali detentori ci esporremmo ad una pericolosa spirale speculativa dentro cui l'Italia, gia' costretta a finanziare i prossimi provvedimenti con emissione di debito, non puo' permettersi in alcun modo di finire''. Secondo Bignami e Osnato, ''e' indispensabile che il governo italiano si attivi immediatamente con il governo tedesco e la Banca centrale europea affinche' si smentisca categoricamente questo notizia. A questo punto riteniamo sempre piu' necessario che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), di cui Fratelli d'Italia ha gia' chiesto l'interessamento a seguito delle infelici e tristemente note dichiarazioni di Christine Lagarde, conduca le dovute verifiche anche in ordine alle manovre speculative che si stanno compiendo ai danni della nostra nazione''.