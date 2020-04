CREATO IL VACCINO: FUNZIONA!

giovedì 2 aprile 2020Gli scienziati della University of Pittsburgh School of Medicine hanno oggi annunciato un potenziale VACCINO contro il Sars-CoV-2, il nuovo coronavirus causa dell'attuale pandemia di Covid-19. I primi test nel modello murino hanno mostrato che il VACCINO, somministrato attraverso un cerotto delle dimensioni di un polpastrello, produce anticorpi specifici per il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in quantita' ritenute sufficienti a neutralizzare il virus. L'articolo, apparso su EBioMedicine, rivista pubblicata da Lancet, e' il PRIMO studio ad essere pubblicato in seguito a revisione da parte di scienziati di altri istituti e descrive un potenziale VACCINO contro il Covid-19. I ricercatori hanno potuto agire rapidamente poiche' erano gia' state gettate le basi grazie a precedenti lavori durante le precedenti epidemie di coronavirus. ''Abbiamo lavorato in passato con l'epidemia di Sars-CoV nel 2003 e Mers-CoV nel 2014. Questi due virus, strettamente connessi alla Sars-CoV-2, ci insegnano che una particolare proteina, chiamata spike, e' importante per indurre l'immunita' contro il virus. Sapevamo esattamente dove combattere questo nuovo virus'', ha affermato Andrea Gambotto, M.D., coautore senior - gia' in forza al Dipartimento di genetica molecolare e biochimica presso l'Universita' di Pittsburgh - da sempre impegnato nella ricerca sui vaccini. ''Ecco perche' e' importante finanziare la ricerca sui vaccini. Non si sa mai da dove arrivera' la prossima pandemia'', ha aggiunto.