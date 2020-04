FIMMG RINGRAZIA GALLERA

giovedì 2 aprile 2020''Abbiamo accolto con estrema soddisfazione le dichiarazioni rilasciate ieri dall'Assessore Giulio Gallera, condividendo, come peraltro da noi sostenuto piu' volte, l'importanza di sottoporre a controlli i numerosi contagiati che sul territorio non hanno ricevuto una diagnosi con tampone, prima di farli rientrare nel contesto sociale e lavorativo''. Lo sottolinea Paola Pedrini, segretario Fimmg Lombardia, secondo cui ''e' essenziale che la ripresa lavorativa dei lombardi sia gestita in modo estremamente cauto per evitare, come ci sta insegnando l'attuale esperienza nella citta' di Hong Kong, una ripresa di nuove infezioni. Non e' pensabile che il rientro venga effettuato senza le dovute precauzioni e diventa imprescindibile accertare la negativita' di tutti i lavoratori prima che ritornino alle loro mansioni. Il tampone non e' piu' strumento di diagnosi ma diventa fondamentale per stabilire la non contagiosita' dei nostri pazienti. Siamo disponibili a collaborare nella stesura di un piano di interventi strutturato e a discutere di un ruolo attivo della medicina territoriale in questa fase di passaggio che riteniamo estremamente critica. Accogliamo altresi' con gratitudine le parole di riconoscimento rivolte ai medici di medicina generale e auspichiamo che l'apertura di una nuova collaborazione nel coordinamento dei prossimi processi decisionali sia effettiva e costruttiva. Ribadiamo inoltre, ancora una volta - conclude - la nostra più strenua opposizione ad un allentamento delle misure precauzionali in particolare in questo momento in cui stiamo assistendo a una progressiva seppur lenta riduzione dei nuovi casi. L'isolamento sociale rimane l'unica arma realmente efficace''.