SANITA LOMBARDA NON SI TOCCA

giovedì 2 aprile 2020''A fine gennaio la Lombardia con il suo governatore Attilio Fontana chiedeva maggiori misure di controllo e prevenzioni sul virus e il Governo ci ha deriso e accusato di razzismo, non facendo nulla per tutto il mese di febbraio. E ora PD e IV si ritrovano nel chiedere di centralizzare la sanita' e togliere i poteri alle Regioni per una restaurazione centralista? Qui qualcuno sta dando i numeri!''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. ''Lo Stato non ha dato aiuti concreti alla Lombardia, non ci ha fatto avere le mascherine, le risorse, non ha fatto la zona rossa nella bergamasca che invocavano tutti i nostri amministratori, ha sbagliato piu' volte le misure sugli spostamenti dei cittadini, mentre la Lombardia si e' fatta da sola tre ospedali, si e' inventata centinaia di nuovi posti in terapia intensiva e ha fronteggiato la piu' grande emergenza sanitaria mai avvenuta nell'Italia repubblicana. Ma con che faccia tosta si vaneggia di togliere competenze ad una Regione come la Lombardia? Siamo noi lombardi che ci riserviamo di denunciare i signori al Governo per quello che non hanno fatto da fine gennaio per prevenire il virus, per le mancanze colpose e dolose avute dallo Stato quando il governatore Fontana chiedeva maggiori misure di controllo in Lombardia. Altro che togliere competenze alle Regioni''.