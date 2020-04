CONTE TENTA SCARICARE COLPE

giovedì 2 aprile 2020MILANO - Sulla questione della mancata istituzione della zona rossa nella bergamasca, tra le aree piu' colpite dal coronavirus, ''il premier Conte, che e' anche un fine giurista, dovrebbe darmi due risposte. Primo, come faccio io che non ho titoli a interrompere, a bloccare un diritto costituzionalmente protetto. Secondo, con quali forze dell'ordine avrei potuto chiudere la zona rossa, tenuto conto che non ho a disposizione polizia, carabinieri, guardia di finanza e neppure l'esercito? Quindi questo e' un tentativo di scaricare'' le colpe. Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, intervistato su Radio Padania. ''Noi a Conte l'abbiamo chiesta questa zona rossa, il nostro rappresentante nel comitato tecnico ha insistito. Inutile che cerchi di scaricare su di noi''. Al momento di decidere ''Conte disse 'e' come se realizzassi una zona rossa in tutta la regione'. Forse ha cambiato opinione strada facendo ma non puo' addebitare a me una cosa che non potevo fare anche volendo'', ha aggiunto Fontana. (ANSA).