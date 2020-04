E' ISS CHE DECIDE TAMPONI

giovedì 2 aprile 2020''Per quanto riguarda i tamponi la Lombardia ha applicato il protocollo dell'Istituto superiore di sanità e li ha fatti a coloro che erano nelle categorie per essere analizzati. Se oggi constatiamo che fare i tamponi anche ai non sintomatici può essere una strada migliore, non deve deciderlo Regione Lombardia, ma deve essere deciso a livello nazionale''. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad ''Agorà'', su Rai Tre. ''La polemica sulla contrapposizione pubblico-privato è assolutamente fuori luogo. Anche la sanità privata in questa emergenza ha dato un contributo straordinario, realizzando reparti ad hoc per i malati di Covid-19. Non c'è stato un privato che ha accaparrato il profitto e non si è occupato dei malati, c'è stato invece un privato che ha collaborato con il pubblico per dare un servizio ai cittadini. La polemica dei sindaci del Pd contro Regione Lombardia dimentica un fatto: dalla Protezione Civile sono arrivate alla Regione e ai medici mascherine non a norma, e che per questo non sono state utilizzate. Laddove la Regione, da sola, ha prodotto in casa milioni di mascherine Fare speculazioni politiche ai danni di Regione Lombardia è assurdo''.