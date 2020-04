ISTAT: ITALIA, TANTI ANZIANI

giovedì 2 aprile 2020Ieri l'Istat ha dichiarato che i morti a Bergamo nei primi 21 giorni di marzo sono quadruplicati rispetto alla media degli ultimi quattro anni. E ''stiamo lavorando, in collaborazione con il governo, altri enti e il mondo della ricerca, per avviare immediatamente un'indagine sulla popolazione che aiuti a fare il punto sulla diffusione reale del virus'' annuncia in una intervista al Foglio Gian Carlo Blangiardo, presidente dell'Istituto di statistica ed ordinario di Demografia all'Università di Milano Bicocca. Interrogato sul perché di una così alta incidenza di vittime del virus poi argomenta: ''L'Italia ha una demografia molto anziana. I primi due mesi di quest'anno per la mortalità erano stati buoni, con livelli più bassi rispetto agli stessi mesi del passato. E' brutto dirlo, ma la mortalità aveva risparmiato soggetti fragili, i primi poi a cadere quando è arrivata la ventata indotta dal Covid-19. I dati sulla mortalità diffusi ieri dall'Istat mettono in evidenza questo paradosso. E' ancora presto per fare stime sui decessi. Ci sono i morti da Covid, quelli colpiti indirettamente da Covid, che per l'ingolfamento e la debolezza della struttura sanitaria non hanno potuto avere la cura dovuta, e poi ci sono le morti non legate alla pandemia. Nel complesso c'è stato un aumento molto importante e lo scopriremo a conti fatti. Ma ricordiamoci sempre, quantomeno, che questa non è la 'spagnola', quando ci furono più di mezzo milione di morti in Italia''.