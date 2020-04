GALLERA +DIMESSI DI RICOVERI

mercoledì 1 aprile 2020''In tutti i presidi ospedalieri abbiamo una riduzione significativa della pressione sui pronto soccorso, in alcuni e' stabile dopo essersi ridotta nei giorni scorsi, in altri e' in riduzione''. Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera nel corso del consueto collegamento da Palazzo Lombardia per l'aggiornamento sulla diffusione del coronavirus. Gallera ha poi spiegato che ''inizia a esservi anche una riduzione dei ricoverati, significa che il numero di persone che esce e' maggiore di chi entra. Di poche unita', per ora, significa che non c'e' solo una minore pressione sui pronto soccorso, ma anche sul presidio ospedaliero''. Indicando i dati delle province, Gallera ha spiegato che ''a Bergamo sono 9039 (+336), Brescia 8598 (+231), ieri era +158 Monza e Brianza 2543 (+81) mentre Milano e' a 9522 (+ 611). Per quanto riguarda Milano citta', i casi positivi sono 3815 (+ 159)''. Rilevando che e' un in incremento rispetto a ieri, Gallera ha ricordato che ''il dato dei ricoverati e la pressione sui pronto soccorso e' in una tendenza diversa, quindi questi aumenti sono dovuti all'aumento dei tamponi: stiamo tamponando il personale sanitario delle strutture ospedaliere, i medici di medicina generale e il personale delle rsa. Una platea che si amplia e che, magari, va al domicilio in quarantena senza essere ricoverato''.