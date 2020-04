GALLERA: C'E' RALLENTAMENTO

mercoledì 1 aprile 2020MILANO - ''Tutti gli indicatori, anche quelli delle terapie intensive dicono che nell'ultima settimana siamo passati da 132 nuovi ingressi a 81. Questo e' un segnale vuol dire che c'e' un rallentamento vero e che se insistiamo riusciamo a far deflettere questa linea che tutti i giorni guardiamo''. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in collegamento con Unomattina. ''La situazione e' positiva nel senso che negli ultimi giorni c'e' stato un rallentamento dei positivi'' aggiunge Gallera insistendo sulla necessita' di non dermordere adesso. ''Dobbiamo rimanere a casa - sottolinea - poi dopo meta' aprile la nostra socialita' sara' un po' diversa, dobbiamo abituarci a girare con le mascherine, ricordiamo che non abbiamo un farmaco ne' un vaccino. La Cina insegna. Quello a cui abbiamo assistito e' negli occhi e nel cuore di tutti, dolore e morti, persone appese a un respiratore''.