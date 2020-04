VACCINO USA PRONTO A BREVE

mercoledì 1 aprile 2020La societa' Kentucky BioProcessing (KBP), azienda americana bio-tech controllata da British American Tobacco (Bat), sta sviluppando un vaccino per il Covid-19 che al momento e' nella fase dei test pre-clinici. A renderlo noto l'azienda stessa in un comunicato i cui precisa che, all'esito dei test, prevede, attraverso l'utilizzo di partner e il sostegno delle agenzie governative e delle istituzioni, che possano essere prodotte tra 1 e 3 milioni di dosi di vaccino a settimana, a partire dal prossimo giugno. Sebbene KPB sia una societa' commerciale, l'intenzione di BAT e' che il progetto del vaccino per il Covid-19 sia realizzato senza fini di lucro. Secondo l'azienda americana, il suo vaccino, che utilizza una tecnologia proprietaria che si basa sulla rapida crescita delle piante di tabacco, presenta numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali tecnologie di produzione di vaccini: e' potenzialmente piu' sicuro, poiche' le piante di tabacco non possono ospitare agenti patogeni che causano diverse malattie umane; e' piu' veloce, perche' le proprieta' del vaccino si accumulano molto piu' rapidamente nelle piante di tabacco; rimane stabile a temperatura ambiente. Nel 2014 Kbp aveva gia' sviluppato un trattamento per l'Ebola e ha recentemente clonato una parte della sequenza genetica del Covid-19 che ha portato allo sviluppo di un potenziale antigene - una sostanza che induce una risposta immunitaria nel corpo e, in particolare, la produzione di anticorpi. L'antigene e' stato quindi inserito nelle piante di tabacco per farlo riprodurre e, una volta raccolte le piante, e' stato poi purificato ed ora e' sottoposto a test pre-clinici. Verranno iniziati i test clinici prestissimo.