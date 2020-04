MEDICI ACCUSANO PROT.CIVILE

mercoledì 1 aprile 2020Altro che pesce d'aprile. L'errore della Protezione civile nell'invio delle mascherine per i medici impegnati in prima linea nell'emergenza sanitaria per fermare il contagio da coronavirus c'è stato. ''E ora siamo in attesa delle mascherine giuste. Ci hanno assicurato che nel giro di qualche giorno provvederanno''. A dirlo all'Adnkronos Salute è il presidente della Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) Filippo Anelli, che appare piuttosto perplesso. ''Non credo che ci sia qualcuno convinto che la protezione dei medici non è una priorità. Ma cose così fanno cadere le braccia''. In una mail Anelli comunicava ai presidenti degli Ordini regionali che ''il commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri'' lo aveva informato ''che le mascherine contenute in involucri che riportavano la dizione maschere Ffp2 equivalenti, inviati dalla Protezione civile, in data odierna, agli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri dei capoluoghi di Regione, non sono dispositivi autorizzati per l'uso sanitario dalla Protezione civile''. Chiedendo agli Ordini ''di sospendere immediatamente la distribuzione e l'utilizzo di quanto ricevuto, informando nel contempo eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso''.