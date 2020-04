FONTANA: VIMINALE CHIARIRA'

mercoledì 1 aprile 2020La circolare del ministero dell'Interno che consente al genitore di fare una passeggiata in prossimità dell'abitazione con i figli verrà chiarita oggi dal ministro Luciana Lamorgese con un comunicato. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Centocittà su Radio1. Alla domanda se al provvedimento, subito criticato dall'assessore Lombardo al Welfare Giulio Gallera, possa essere revocato dalla Regione, Fontana ha replicato: ''Revocare la circolare del Viminale non credo che sia il termine giusto. Potremmo emettere l'ordinanza che dica il contrario di quello che dice questa circolare, che di fatto impedisca questa attività. Anche se ieri ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Lamorgese la quale mi ha spiegato che non intendeva raggiungere quello scopo e che oggi probabilmente farà uscire un comunicato in cui chiarisce il significato''. Per Fontana ''la gravità del fatto in sé per sé è psicologico, al di là del fatto che si faccia o non faccia la passeggiata con i propri bambini. E' la dimostrazione che si stanno alzando le difese, che si sta mollando la presa, che la gente deve illudersi che sia finito tutto. E questo è l'effetto più sbagliato''. Sarà dunque possibile passeggiare in Lombardia? ''Non cambierà nulla di quello che è contenuto nella mia ordinanza che avrà valenza fino al 4 di aprile''. Rimane quindi il rischio multe, ''se non c'è una motivazione valida, se non si rimane distanziati. Mi rendo conto - ha detto Fontana -che la cosa pare anche da un punto di vista estetico brutta, però bisogna cercare di limitare il più possibile''.