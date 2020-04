VIMINALE FUORVIANTE

mercoledì 1 aprile 2020''Al di la' della circolare, il problema e' il messaggio. Purtroppo non possiamo distrarci o allentare la tensione e qualunque messaggio fuorviante puo' essere devastante''. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio GALLERA, collegandosi questa mattina con Mattino Cinque, su Canale5, commentando la circolare di ieri del Viminale. ''Tutti i giorni - ha detto GALLERA - parlo con i direttori degli ospedali e chiedo quale pressione ci sia sui pronto soccorso. Intorno ai primi di marzo abbiamo avuto un rallentamento dell'ondata iniziata il 20 febbraio. E' durata alcuni giorni, poi e' ripartita forte. Guarda caso, nella prima settimana noi avevamo chiuso i bar alle 18 e i centri commerciali. Poi abbiamo allentato e la gente e' tornata tutta fuori, in quel famoso 8 marzo in cui centinaia di persone erano nei parchi'', ha ricordato GALLERA, sottolineando quindi che ''noi, con fatica pazzesca e sacrificio immane dei cittadini, siamo riusciti a far scendere la linea dei contagi''. ''E posso dire con soddisfazione - ha sottolineato GALLERA - che addirittura nell'ultima settimana c'e' stata anche una riduzione di accessi nelle terapie intensive. Questo e' uno degli ultimi indicatori cosi' importanti. Ma se molliamo anche un attimo, rischiamo che torni ad impennarsi quella linea''.