DAL GOVERNO SOLO PAROLE

martedì 31 marzo 2020''Dal governo ci sono solo parole e pochi investimenti. Non sono consapevoli del problema della filiera della moda che si viene a bloccare. Se non ci sarà un intervento forte nelle prossime settimane il rischio è che molte piccole e medie imprese del settore spariranno''. Enrico Vanzo non ha dubbi. L'amministratore delegato di Manila Grace, brand carpigiano di womenswear rigorosamente Made in Italy, parte da questo dato per rivolgere il suo appello al mondo della politica sulle conseguenze che l'emergenza coronavirus rischia di avere sul settore del fashion: ''Ad oggi l'esecutivo non è intervenuto in modo forte nel settore della moda - spiega all'Adnkronos - che, come quello della meccanica, è stato fortemente penalizzato negli ultimi anni, nonostante entrambi abbiano registrato le esportazioni maggiori. Il governo non è consapevole del problema, che riguarda non solo le aziende ma tutta la filiera e l'indotto che ne è collegato''. Quello dell'esecutivo, per Vanzo non deve essere ''un intervento con un decreto che poi non diventa attuativo'', perché, spiega, ''quelli che ci sono oggi sono decreti sulla carta che poi operativamente non sono in grado di risolvere la situazione. Le banche non sanno come erogare i fondi né alle aziende né ai privati, questo è un grosso problema. Per tutelare la filiera il governo dovrebbe calarsi di più nella realtà, non fare un'analisi superficiale. Non è con le grandi parole o i proclami che si ottengono i risultati. Oggi ci sono tante parole, pochi investimenti, principalmente nel settore industriale che è quello che dà futuro alle aziende - rimarca - non occorre dire 'do il reddito di cittadinanza a tutti' perché la gente ha bisogno di lavorare''