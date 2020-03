S.MATTEO PAVIA: PLASMA AIUTA

martedì 31 marzo 2020PAVIA - ''L'uso del plasma iper-immune e' una terapia molto vecchia, si e' usata in tempi lontani quando non c'era possibilita' di fare altra terapia. Questa sfrutta la possibilita' di usare gli anticorpi presenti nel plasma dei pazienti convalescenti. Abbiamo iniziato questa sperimentazione speriamo possa essere di ulteriore aiuto. Non e' la soluzione del problema ma un ulteriore aiuto nel cercare di combattere questa malattia''. Lo ha detto il direttore malattie infettive dell' ospedale San Matteo di Pavia, Raffaele Bruno, a Tv2000 in collegamento con il programma 'Il mio medico' parlando dell'emergenza coronavirus. ''In questo momento - ha spiegato Raffaele Bruno - abbiamo i reparti pieni ma non abbiamo piu' una pressione forte sul pronto soccorso. La situazione sicuramente fa ben sperare. Questa non deve essere una scusa per allentare quella che e' l'attenzione e il senso di responsabilita' dei cittadini nel rimanere a casa''. Il direttore Malattie Infettive Ospedale San Matteo di Pavia ha infine invitato tutti ad usare le mascherine: ''Bisogna usare le mascherine. Il loro uso e' importante anche perche' dovremmo abituarci in futuro quando ci sara' un graduale rientro in comunita'''.