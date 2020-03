VALVOLE E CPAP STAMPATI 3D

martedì 31 marzo 2020Usare una stampante 3D per realizzare le valvole per respiratori e i caschetti ossigenanti. Sono due intuizioni di Massimo Temporelli, fisico, imprenditore di base a Milano ma anche divulgatore scientifico con il podcast sulla piattaforma di Storielibere.fm 'Fucking genius' (i ''fottuti geni'' che hanno idee rivoluzionarie). Ai tempi del coronavirus, Temporelli ha messo a frutto idee e contatti per dare una mano a chi è impegnato nell'assistenza. Ad aver un disperato bisogno di valvole per respiratori è l'ospedale di Chiari, nel bresciano e a Temporelli viene l'idea, ottenendo subito due buone notizie: la prima è che la valvola si può riprodurre in 3D, la seconda è che a Brescia c'è un ingegnere, Cristian Fracassi, che in pochissime ore va a prendere fisicamente una valvola, la progetta al pc e ne stampa un primo prototipo. E' andata subito bene, il giorno dopo ne sono state stampate oltre 100. Ma nei giorni dell'emergenza mancano anche i caschetti ossigenanti, quelli che vengono impiegati con pazienti in deficit respiratorio ma non ancora abbastanza gravi da essere intubati. Si chiamano cpap. Temporelli viene raggiunto dalla telefonata di un medico in pensione, Renato Favero, che gli dà una suggestione: ricaviamoli dalla maschere da snorkeling. Temporelli chiama subito Decathlon per farsi donare il file per ricreare in 3D la loro maschera da snorkeling, opportunamente riadattata per portare l'ossigeno. Funziona. In poche ore vengono creati i primi prototipi e poi il file viene rilasciato in open source, per chi vuole usarlo. Temporelli raccolta questa incredibile storia, emozionante e folle in una puntata speciale del suo Podcast, su storielibere.fm