SINDACI TOLGONO BANDIERE UE

martedì 31 marzo 2020Matteo Salvini, in un post su Facebook, pubblica la foto del primo cittadino di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che, nella piazza della sua città porta via la bandiera della Ue. Molti sindaci, scrive il leader della Lega, ''si sentono soli a fronteggiare l'emergenza, mancano mascherine, mancano protezioni, manca personale e soprattutto mancano soldi, e loro non riescono a fare tutto per tutti, come vorrebbero''. ''Alcuni di questi Sindaci oggi, come il bravo primo cittadino di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna - sottolinea Salvini - nsieme al minuto di silenzio e al Tricolore a mezz'asta in memoria dei troppi Italiani morti, stanno rispettosamente ammainando la bandiera europea, gesto da loro fatto con educazione e con forza''. ''Dov'è l'Europa nel momento del bisogno, del dramma, dell'emergenza? Onore ai Sindaci e a tutti gli Italiani, con le nostre forze, la nostra energia, la nostra passione ce la faremo. E alla fine ci ricorderemo chi ci ha aiutato e chi è scappato. Vi voglio bene'', conclude Salvini.