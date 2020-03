BELLE PAROLE DI DELPINI

lunedì 30 marzo 2020''Facciamo l'elogio dell'impresa. Facciamo l'elogio di quel modo di stare al mondo che avverte la responsabilità di renderlo migliore, delle istituzioni, delle persone che hanno responsabilità dirigenziali, di tutti i collaboratori, i dipendenti, i consulenti, di quelli che sentono il dovere personale di rimediare ai disastri, di attivarsi di fronte ai bisogni, senza cercare scuse, senza delegare ad altri, senza stare alla finestra a commentare e criticare''. Con queste parole l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, benedice l'ospedale covid nato in Fiera per far fronte all'emergenza coronavirus. Alla vigilia dell'inaugurazione rivolge il suo elogio per un'impresa ''comune'' intesa come ''essere insieme che è a servizio del bene di tutti, quel modo di collaborare che non esalta l'individuo, non cerca di primeggiare, non cerca il proprio interesse, ma si compiace del contributo di tutti, lo apprezza, lo incoraggia, coltiva una stima sincera per gli altri''. Dove chi possiede talenti li usa ''perché producano frutto, di quell'interpretare le possibilità come una vocazione a servire in umiltà, con il senso del limite, con la modestia di chi sa che si può fare molto ma che non tutto è possibile e non tutto è buono''. Nelle parole dell'arcivescovo c'è anche elogio di chi ''nel momento dell'emergenze si sporge oltre, non calcola tutto in base a orari e diritti; si sente partecipe dello sforzo generale, si spende e si sacrifica anche oltre la misura concordata''. Di quella stanchezza ''che porta con sé la fierezza dell'impresa compiuta, che non si aspetta premi ed elogi perché è già premio a se stessa, perché è l'esito di aver lavorato molto, lavorato volentieri, lavorato bene''.